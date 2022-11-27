Чем российские дети болеют чаще всего

Чем российские дети болеют чаще всегоИ с чем это связано
Заведующая детским психоневрологическим отделением, врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева рассказал от каких недугов все чаще страдают российские дети. По ее словам, это нервно-психические патологии, передают “Известия”
У детей и подростков на сегодняшний день чаще всего диагностируют синдром дефицита внимания или гиперактивности, тревожные и депрессивные расстройства, снижение зрения, дислексию, дисграфию, сколиоз или плоскостопие.
Сакбаева отметила, что значительный вклад в это внесла пандемия коронавируса (они стали меньше двигаться). Одной из причин роста заболеваемости также стало увеличение информационной нагрузки на ребенка. Все логично – школьная программа стала более сложной и интенсивной, а детям “слишком рано разрешили пользоваться гаджетами”.
Из-за этого у малышей нарушается речевое развитие (вследствии слишком раннего начала использования гаджетов ), они также начинают говорить гораздо позже своих сверстников.
У детей постарше из-за гаджетов повышается уровень тревожности. И неважно, что именно ребенок делает в смартфоне, так как синий цвет экрана подсознательно создает состояние напряжения.
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