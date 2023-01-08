Чем скука полезна для нашего организма

Чем скука полезна для нашего организмаИ почему лучше не заходить в этом случае в соцсети
Многие из нас, когда становится скучно, заходят в социальные сети. Однако, по словам Big Think, это может ухудшить психическое здоровье. Вместо этого лучше найти хобби, новую работу или что-то ещё, что поможет отвлечься.
Фото: Science News
Обычно скука воспринимается человеком как что-то плохое. Тем не менее у этого состояния есть и преимущества. Например, когда человеку становится очень скучно, он может начать искать новое хобби, пересматривать свою жизнь в целом и т.п.
А вот социальные сети могут помешать при скуке. Они не дают человеку прийти к этому состоянию максимальной скуки. Поэтому и причины скуки не устраняются.
Это всё доказали исследователи из Университета Бата и Тринити-колледжа. В целом же скука противоположна так называемому состоянию потока, когда человек полностью сосредоточен на каком-либо занятии и получает от него удовольствие.
Кроме того, бывает два вида скуки. Это скука глубокая и поверхностная. Поверхностная скука возникает из-за определённой ситуации, и если с ней ничего не делать, то это приведёт к глубокой скуке, которая отличается наличием безразличия и к самому себе, и к миру.
Современное общество мешает людям испытывать поверхностную скуку, говорят учёные. Поэтому она и не переходит обычно к глубокой (в том числе этому способствуют соцсети). А благодаря глубокой скуке возможен переход к серьёзным преобразованиям в жизни.
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