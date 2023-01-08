Чем скука полезна для нашего организма

Это всё доказали исследователи из Университета Бата и Тринити-колледжа. В целом же скука противоположна так называемому состоянию потока, когда человек полностью сосредоточен на каком-либо занятии и получает от него удовольствие.

Кроме того, бывает два вида скуки. Это скука глубокая и поверхностная. Поверхностная скука возникает из-за определённой ситуации, и если с ней ничего не делать, то это приведёт к глубокой скуке, которая отличается наличием безразличия и к самому себе, и к миру.

Современное общество мешает людям испытывать поверхностную скуку, говорят учёные. Поэтому она и не переходит обычно к глубокой (в том числе этому способствуют соцсети). А благодаря глубокой скуке возможен переход к серьёзным преобразованиям в жизни.

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