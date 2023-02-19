Чем так опасны зыбучие пески для человека

Чем так опасны зыбучие пески для человекаИ правда ли, что их больше всего в пустынях
Зыбучие пески чаще всего встречаются вовсе не в пустынях, а на побережье рек, озёр, морей. И вот в чём особенности таких песков.
Фото: Modern Survival
Зыбучие пески состоят из нескольких компонентов. Один из них - песок, второй - влага или воздух (либо горячий пар). Важно, чтобы при этом поток воды либо газа был восходящим, а у песка была однородная мелкозернистая структура.
Всё дело в том, что песок превращается в итоге в ньютоновскую жидкость в состоянии покоя. И при любом воздействии на этот песок его вязкость будет уменьшаться, а сам он станет текучим, как жидкость. А предмет, который лежал на его поверхности в это время, будет погружаться внутрь.
Утонуть моментально в зыбуне едва ли возможно. Однако опасен такой песок тем, что при попытках человека освободиться он будет ещё сильнее засасывать его внутрь. Самостоятельно выбраться из песка практически нереально.
В итоге человек или животное, которые попали в зыбучие пески, будут максимально уязвимы для приливов или солнечных ударов.