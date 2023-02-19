Чем так опасны зыбучие пески для человека

Зыбучие пески состоят из нескольких компонентов. Один из них - песок, второй - влага или воздух (либо горячий пар). Важно, чтобы при этом поток воды либо газа был восходящим, а у песка была однородная мелкозернистая структура.

Всё дело в том, что песок превращается в итоге в ньютоновскую жидкость в состоянии покоя. И при любом воздействии на этот песок его вязкость будет уменьшаться, а сам он станет текучим, как жидкость. А предмет, который лежал на его поверхности в это время, будет погружаться внутрь.