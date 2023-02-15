Чем тренировки на морозе опасны для организма

Всё решается индивидуально, исходя из общего физического состояния человека, его спортивной формы, возраста, уровня подготовки, опыта, а также места проживания. Существуют санитарные нормы, предписывающие для занятий спортом учёт температуры окружающей среды, силы ветра и влажности, в силу которых могут быть ограничения по занятиям спортом.

Врач допустил неспешную прогулку на свежем воздухе при температуре от 0 градусов по Цельсию до -10 градусов. А если речь об интенсивных физических нагрузках, разумнее будет проводить их в тёплом помещении.