Чем тренировки на морозе опасны для организма

Чем тренировки на морозе опасны для организмаМожно получить холодовой ожог
Врач объяснил опасность тренировок на морозе риском холодового ожога. Врач-терапевт Владимир Сибирский предупредил, что занятия спортом на морозе могут закончиться холодовым ожогом. Поэтому такие процедуры некоторым людям противопоказаны.
Фото: Trainingpeaks.com
Всё решается индивидуально, исходя из общего физического состояния человека, его спортивной формы, возраста, уровня подготовки, опыта, а также места проживания. Существуют санитарные нормы, предписывающие для занятий спортом учёт температуры окружающей среды, силы ветра и влажности, в силу которых могут быть ограничения по занятиям спортом.
Врач допустил неспешную прогулку на свежем воздухе при температуре от 0 градусов по Цельсию до -10 градусов. А если речь об интенсивных физических нагрузках, разумнее будет проводить их в тёплом помещении.
Занятия спортом — это всегда усиленная нагрузка на организм, усиление дыхания. При учащении дыхания воздух не успевает согреться в верхних дыхательных путях. А ведь это одна из основных функций верхних дыхательных путей — они должны, в том числе, согревать поступающий холодный воздух, либо его охлаждать, если на улице жарко. Скажем, мне приходилось сталкиваться с полярниками, которые долго пребывали на открытом воздухе при низких температурах, и у них происходил холодовой ожог лёгких — функция лёгких серьезно нарушалась из-за длительной экспозиции холодному воздуху.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.