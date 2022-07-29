Чем вреден для здоровья мускатный орех

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Чем вреден для здоровья мускатный орехИ сколько его нужно добавлять
На среднестатистической российской кухне есть ворох разнообразных приправ и специй. Однако диетолог Елена Соломатина в беседе с News.ru рассказала, чем может быть опасно частое употребление одной популярной специи – мускатного ореха.
Соломатина предупреждает, что мускатный орех стоит использовать лишь в небольших количествах. Так, для пикантного вкуса блюда достаточно количества этой специи, которое может поместиться на кончике ножа, объясняет специалист. Если же с ним перебарщивать, то он может вызвать галлюцинации, расстройство нервной системы, и при самом плохом развитии событий – летальный исход.
Даже при небольшой передозировке возникает головокружение, спутанность сознания, падает концентрация внимания. Это, можно сказать, наркотическая, отравляющая специя
Елена Соломатина
Диетолог
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