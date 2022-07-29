Чем вреден для здоровья мускатный орех

Соломатина предупреждает, что мускатный орех стоит использовать лишь в небольших количествах. Так, для пикантного вкуса блюда достаточно количества этой специи, которое может поместиться на кончике ножа, объясняет специалист. Если же с ним перебарщивать, то он может вызвать галлюцинации, расстройство нервной системы, и при самом плохом развитии событий – летальный исход.