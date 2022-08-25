Чем вреден для здоровья смог от далеких пожаров

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Чем вреден для здоровья смог от далеких пожаровИ влияет ли на риск возраст человека
Сильная жара может стать причиной лесных пожаров. Так, врач-пульмонолог, эксперт медицинского департамента группы компаний «Инвитро» Марина Лебедева в беседе с “Лентой.ру” рассказала, что из-за смога от лесных пожаров могут возникнуть пульмонологические заболевания, такие как острый бронхит и астма.
По словам врача, смог также грозит такими заболеваниями, как острым ларинготрахеитом, гипертонией, стенокардией, сердечной и дыхательной недостаточностью. К тому же они могут возникать у людей любого возраста.
Смог может быть причиной появления или усиления кашля, одышки, неприятных ощущений в глазах (зуд, покраснение, чувства песка в глазах), сухости во рту, повышенной утомляемости, бессонницы или депрессии. В редких случаях могут быть впервые диагностированы аллергические поражения легких — гиперчувствительный альвеолит, аллергическая астма, заболевания неизвестной этиологии — саркоидоз легких
Марина Лебедева
Врач-пульмонолог
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