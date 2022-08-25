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Чем вреден для здоровья смог от далеких пожаров

И влияет ли на риск возраст человека

Сильная жара может стать причиной лесных пожаров. Так, врач-пульмонолог, эксперт медицинского департамента группы компаний «Инвитро» Марина Лебедева в беседе с “Лентой.ру” рассказала, что из-за смога от лесных пожаров могут возникнуть пульмонологические заболевания, такие как острый бронхит и астма.