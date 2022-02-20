Чем вредна диетическая газировка

Фитнес и здоровье
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Чем вредна диетическая газировкаМожет вызывать зависимость
Недавно американская журналистка опубликовала рассказ о том, как много лет боролась с зависимостью от диетической колы. Эксперты прокомментировали эту историю.
Эксперты утверждают, что диетическая газировка может привести к серьёзной зависимости. Они ссылаются на исследование 2007 года, в котором лабораторным крысам предлагали выбирать между искусственным подсластителем сахарином и кокаином. 94% крыс выбирали первое вещество.
По словам врача, диетическая кока-кола содержит аспартам, а не сахарин, но два искусственных подсластителя могут иметь аналогичный эффект. Эксперты говорят, что именно подсластители в сочетании с кофеином делают диетическую газировку опасной.
Другие исследования показали, что диетические безалкогольные напитки могут повлиять на вашу печень , здоровье кишечника, уровень инсулина, вес и многое другое.
Источник: Eat This, Not That