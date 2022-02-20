Чем вредна диетическая газировка

Эксперты утверждают, что диетическая газировка может привести к серьёзной зависимости. Они ссылаются на исследование 2007 года, в котором лабораторным крысам предлагали выбирать между искусственным подсластителем сахарином и кокаином. 94% крыс выбирали первое вещество.

По словам врача, диетическая кока-кола содержит ​​аспартам, а не сахарин, но два искусственных подсластителя могут иметь аналогичный эффект. Эксперты говорят, что именно подсластители в сочетании с кофеином делают диетическую газировку опасной.

Другие исследования показали, что диетические безалкогольные напитки могут повлиять на вашу печень , здоровье кишечника, уровень инсулина, вес и многое другое.