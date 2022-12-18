Чем вредна и полезна для здоровья шаурма

В соцсетях говорится, что в Интернете опубликовано на PubMed исследование, где говорится, что шаурма помогает вылечить депрессию. Но найти эту статью на сайте невозможно. То есть новость эта - фейковая.

Тем не менее у шаурмы есть ряд преимуществ для здоровья. Например, она помогает насытиться на некоторое время, поскольку является тяжёлой пищей, содержит клетчатку и белок, переваривается медленно.

Кроме того, из шаурмы организм может получить энергию и питательные вещества. В состав такого блюда входят магний, железо, пищевые волокна, белок. Все эти вещества способствуют наращиванию мышц. А ещё в шаурме много калорий, углеводов, жиров.

Наконец, шаурма - это источник белка. Данный компонент восстанавливает и строит ткани, помогает поддерживать сытость.