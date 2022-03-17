Чем вредно ежедневное употребление пива

По словам терапевта, ежедневное употребление пива “уничтожает” клетки человеческого мозга, а также способствует развитию болезней печени, желудочно-кишечного тракта и поражению зрительного и слухового нервов.

“Поэтому чаще всего употребление пива вызывает заболевания печени, заболевания мочевыводящей системы”, — объясняет Алексеева.

Если и этого вам показалось мало, то врач отмечает, что доказана корреляция между суточным количеством выпитого пива и повышением артериального давления.

Помимо вышеперечисленного, есть еще и психологическая “проблема”, которая состоит в том, что человек с пивным алкоголизмом отрицать наличие у него этого недуга, потому что “люди думают, что … это ерунда, потому что оно является слабым напитком, и это якобы малокритично”, — уточнила врач.

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