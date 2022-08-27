Чем вредно "фруктовое" переедание

Так, она объяснила, что фруктовые кислоты в слишком большом количестве могут оказывать раздражающие действия на слизистую желудочно-кишечного тракта человека. Благодаря чему у людей, имеющих хронические заболевания желудка и кишечника, это может спровоцировать обострение. По словам врача, это могут быть кислые яблоки или сливы.

Помимо прочего она настоятельно рекомендует тщательно мыть фрукты перед употреблением.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева предупредила о недопустимости переедания арбуза и рассказала о возможных последствиях. Особенно это опасно для диабетиков и людям с метаболическими нарушениями.

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