Чем все-таки полезно пиво

По словам диетолога Серены Пун, пиво производится из зерен злаков, которые содержат полифенолы, способные поддерживать здоровье. В таких зернах, как ячменный солод и хмель, содержатся кверцетин, эпикатехин и галловая кислота.

По ее словам, эти соединения обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить клетки от разрушительных свободных радикалов, которые в свою очередь могут вызывать окислительный процесс, приводящий к старению и болезням, говорит Пун.

Однако вместе с хорошим приходит и плохое, и если вы постоянно употребляете пиво в больших количествах, ваше кровяное давление, скорее всего, повысится, считают врачи.

Помимо этого, если у вас чувствительный желудок или есть непереносимость глютена, вы можете заметить, что пиво вызывает газообразование и раздражение. Это происходит потому, что оно изготавливается из ячменя или пшеницы, которые содержат глютен.

Кроме того, диетологи объясняют, что большинство сортов пива содержат очень мало клетчатки, которая предотвращает скачок уровня сахара в крови.

Поэтому пиво полезно лишь в малых количествах, увеличивая его содержание в вашем рационе, вы рискуете лишь “подпортить” себе здоровье