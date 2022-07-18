Фитнес и здоровье
Вчера в 22:10
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Чем заменить привычные продукты, чтобы похудеть

Немного вариантов
Издание Eat this, not that составило список из нескольких десятков продуктов питания, которыми можно заменить другие, и снизить потребление калорий. А дефицит калорий — залог похудения.
Чем заменить привычные продукты, чтобы похудеть

  1. Вместо майонеза — горчица.

  2. Сырые фисташки вместо грецких орехов.

  3. Виноград вместо изюма.

  4. Греческий йогурт вместо сметаны.

  5. Корица вместо сахара.

  6. Попкорн без всего вместо обычного попкорна.

  7. Наливать масло в сковороду с помощью спрея, а просто выливая из бутылки.

  8. Козий сыр вместо обычного.

  9. Тосты вместо булочек.

  10. Простые варёные яйца вместо омлета.

Чем заменить привычные продукты, чтобы похудеть

  1. Лапша из шпината и т.д. вместо обычных спагетти.

  2. Латте без всего вместо латте с сиропами и сахаром.

  3. Листы салата вместо булочек для гамбургеров.

  4. Овощи вместо чипсов для перекуса.

  5. Несладкое растительное молоко вместо напитка с сахаром.

  6. Кетчуп с низким содержанием сахара вместо обычного.

  7. Маринуйте мясо с горчицей вместо соуса барбекю.

  8. Тунец в воде вместо тунца в масле.

  9. Куриная грудка вместо ножки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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