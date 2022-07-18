Чем заменить привычные продукты, чтобы похудеть

Чем заменить привычные продукты, чтобы похудетьНемного вариантов
Вместо майонеза — горчица.
Сырые фисташки вместо грецких орехов.
Виноград вместо изюма.
Греческий йогурт вместо сметаны.
Корица вместо сахара.
Попкорн без всего вместо обычного попкорна.
Наливать масло в сковороду с помощью спрея, а просто выливая из бутылки.
Козий сыр вместо обычного.
Тосты вместо булочек.
Простые варёные яйца вместо омлета.
Лапша из шпината и т.д. вместо обычных спагетти.
Латте без всего вместо латте с сиропами и сахаром.
Листы салата вместо булочек для гамбургеров.
Овощи вместо чипсов для перекуса.
Несладкое растительное молоко вместо напитка с сахаром.
Кетчуп с низким содержанием сахара вместо обычного.
Маринуйте мясо с горчицей вместо соуса барбекю.
Тунец в воде вместо тунца в масле.
Куриная грудка вместо ножки.
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