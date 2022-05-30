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Черника может защитить от многих болезней. Вот некоторые из них

Также она очень полезна для мозга
Черника действительно полезна для здоровья. Эта ягода содержит много антиоксидантов, богата витаминами А, С, Е, К, минералами. Благодаря этому она при регулярном употреблении помогает избавиться от множества заболеваний.
Черника может защитить от многих болезней. Вот некоторые из них

Благодаря большому количеству антиоксидантов в своём составе черника может защитить от развития многих болезней. Среди них - сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, инфекции мочевыводящих путей, болезни, связанные со старением.

Также черника способна нормализовать артериальное давление и сахар в крови, увеличить скорость восстановления клеток, предотвратить диарею, уменьшить и излечить боли при менструации. Полезной считается эта ягода для поддержания здоровья мозга, сердца, глаз, зубов и полости рта, пищеварительной системы.

Черника может защитить от многих болезней. Вот некоторые из них

Защищает черника даже от рака. В особенности от рака печени, толстой кишки, матки. Ещё этот продукт обладает успокаивающим эффектом, излечивает геморрой, варикозное расширение вен, успокаивает нервную систему.

Однако слишком много черники есть не рекомендуется. Связано это с тем, что она может нарушить работу почек.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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