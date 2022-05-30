Черника может защитить от многих болезней. Вот некоторые из них

Защищает черника даже от рака. В особенности от рака печени, толстой кишки, матки. Ещё этот продукт обладает успокаивающим эффектом, излечивает геморрой, варикозное расширение вен, успокаивает нервную систему.

Однако слишком много черники есть не рекомендуется. Связано это с тем, что она может нарушить работу почек.

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