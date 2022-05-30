Черника может защитить от многих болезней. Вот некоторые из них

Черника может защитить от многих болезней. Вот некоторые из нихТакже она очень полезна для мозга
Благодаря большому количеству антиоксидантов в своём составе черника может защитить от развития многих болезней. Среди них - сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, инфекции мочевыводящих путей, болезни, связанные со старением.
Также черника способна нормализовать артериальное давление и сахар в крови, увеличить скорость восстановления клеток, предотвратить диарею, уменьшить и излечить боли при менструации. Полезной считается эта ягода для поддержания здоровья мозга, сердца, глаз, зубов и полости рта, пищеварительной системы.
Защищает черника даже от рака. В особенности от рака печени, толстой кишки, матки. Ещё этот продукт обладает успокаивающим эффектом, излечивает геморрой, варикозное расширение вен, успокаивает нервную систему.
Однако слишком много черники есть не рекомендуется. Связано это с тем, что она может нарушить работу почек.
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