Червей решили использовать в улучшении РНК-лекарств

RNAi-терапия, известная своей точностью в глушении генов, вызывающих заболевания, уже показала свою эффективность в сельском хозяйстве и развивается в медицине человека. Тем не менее, остаются значительные вопросы о продолжительности эффективности RNAi и о том, как точно настроить эти методы лечения, сообщается в статье.

Команда под руководством Антони Хосе обнаружила, что эффект RNAi со временем ослабевает даже в неделящихся клетках — удивительный результат, учитывая, что эти клетки не реплицируются и, следовательно, не должны ослаблять терапевтический эффект. Это наблюдение позволяет предположить наличие механизма деградации, который может ограничивать продолжительность действия препаратов RNAi. Исследователи подчеркивают важность учета этого потенциала резистентности на ранних этапах разработки лекарств для обеспечения долгосрочной эффективности.

В ходе исследования также были выявлены ключевые регуляторные белки, участвующие в глушении генов, что открывает новые возможности для разработки более эффективных и адаптированных RNAi-лекарств.

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