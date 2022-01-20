Четвёртая доза вакцины оказалась бесполезна против штамма «омикрон»

Предварительные результаты израильского исследования демонстрируют низкую эффективность вакцины BioNTech/Pfizer против «омикрона». Через 14 дней после четвёртой дозы многие из испытуемых заразились коронавирусом. Хотя нужно сказать, что число антител в организме после прививки всё равно увеличивается.

В исследовании принимали участие около 150 человек. Все они были сотрудниками клиники в Тель-Авиве. Многие из участников были заражены ковидом после получения четвёртой дозы вакцины. По мнению руководителя исследования Гили Регев-Йочай, это говорит о том, что для эффективной защиты от штамма «омикрон» нужно ещё больше антител.