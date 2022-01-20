Четвёртая доза вакцины оказалась бесполезна против штамма «омикрон»Об этом сообщило британское издание Financial Times
Предварительные результаты израильского исследования демонстрируют низкую эффективность вакцины BioNTech/Pfizer против «омикрона». Через 14 дней после четвёртой дозы многие из испытуемых заразились коронавирусом. Хотя нужно сказать, что число антител в организме после прививки всё равно увеличивается.
В исследовании принимали участие около 150 человек. Все они были сотрудниками клиники в Тель-Авиве. Многие из участников были заражены ковидом после получения четвёртой дозы вакцины. По мнению руководителя исследования Гили Регев-Йочай, это говорит о том, что для эффективной защиты от штамма «омикрон» нужно ещё больше антител.
Тем не менее, по словам генерального директора министерства здравоохранения Нахман Аш, четвёртую дозу вакцины будут продолжать ставить, несмотря на результаты исследования. Объясняется это тем, что она снижает смертность от коронавируса.
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