Четвёртый человек в истории полностью излечился от ВИЧ

Мужчине во время лечения от лейкемии пересадили костный мозг от донора, у которого была редкая мутация ДНК, дающая защиту от ВИЧ. Интереснее всего то, что излечившемуся пациенту 66 лет. По его словам, когда он узнал, что вируса у него больше нет, он испытал огромную благодарность.

Отмечается, что тот факт, что у человека, от которого брали костный мозг, была мутация — совпадение. А пациент, получивший донорский материал, находится в ремиссии уже 17 месяцев. Ему больше не нужна антиретровирусная терапия, которую он принимал в течение 30 лет.