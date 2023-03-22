Четыре безопасных для здоровья способа хранить фасоль

Фасоль и бобы - отличный источник белка, клетчатки и минералов (меди, магния, калия). Кроме того, они содержат много антиоксидантов, которые защищают организм от веществ, вызывающих рак.

Если вы покупаете фасоль и хотите, чтобы она сохранилась как можно дольше, то вот какие способы хранения вам подойдут.