Четыре действия, которые опасно совершать в жаркую погоду

Четыре действия, которые опасно совершать в жаркую погодуИх перечислили специалисты
Дело в том, что из-за высокой влажности и температуры сосуды у человека расширяются, а кровь при этом становится вязкой. В результате люди ощущают одышку и стеснение в области груди. Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в издании «Среда и здоровье», когда температура повышается всего на один градус, количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличивается на 17,3 процента. При температуре около 29 градусов повышается вероятность смерти, а если она становится больше 32 градусов, то возрастает и риск инсульта (на 66 процентов).
Вот что делать в жару опасно для здоровья.
Совершать резкие повороты головы или её наклоны. Из-за этого у вас может наступить инфаркт головного мозга. Также такие действия приводят к отрыву бляшек, закупорке сосудов, проблемам с шейным отделом позвоночника. Особенно высок риск этого летом. Вместо поворота только головы лучше развернуться всем телом.
Принимать холодный душ. В жару сосуды расширяются, и есть на них внезапно начать воздействовать холодом, то они резко сузятся. Последствия этого - спазм сосудов мозга, рвота, головокружения и пр. Иногда это может даже привести к сильному внутричерепному кровоизлиянию.
Пить слишком много воды за один раз. Из-за того что жидкость будет быстро попадать в кровь, количество крови увеличится, а это повысит нагрузку на сердце. Если у вас ишемическая болезнь сердца, то вы столкнётесь с одышкой, стеснением в груди, а в серьёзных случаях - с инфарктом. Рекомендуется пить воду постепенно - по 100-150 мл.
Находиться под кондиционером. Важно, чтобы температура кондиционера равнялась 26 градусам. В ином случае из-за сильной разницы температур у вас могут возникнуть приступы разных заболеваний. Также в случае, если вы сильно вспотели, сначала вытрите пот, а затем включайте кондиционер. Также прямо под потоком воздуха тоже лучше не стоять, так как может произойти сильное сокращение сосудов сердца и мозга.
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