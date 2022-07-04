Четыре действия, которые опасно совершать в жаркую погоду

Дело в том, что из-за высокой влажности и температуры сосуды у человека расширяются, а кровь при этом становится вязкой. В результате люди ощущают одышку и стеснение в области груди. Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в издании «Среда и здоровье», когда температура повышается всего на один градус, количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличивается на 17,3 процента. При температуре около 29 градусов повышается вероятность смерти, а если она становится больше 32 градусов, то возрастает и риск инсульта (на 66 процентов).

Вот что делать в жару опасно для здоровья.