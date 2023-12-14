Фитнес и здоровье
19:30, 14 декабря 2023
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Четыре эффективных способа снизить вероятность развития рака

И это не дорогие пищевые добавки и лекарства

Доктор Эрик Берг в одном из видео на YouTube перечислил четыре шага, благодаря которым можно снизить вероятность развития рака.

Пост. Переедание - это фактор, значительно повышающий вероятность развития рака. Особенно высок риск у тех, кто ест много и часто, кто есть сладкую пищу. Голодание - один из способов предотвратить рак. Речь идёт о прерывистом голодании, а также о периодическом длительном голодании.

Физические упражнения. Сидячий образ жизни может привести к повреждению митохондрий, что увеличивает риск возникновения рака. Благодаря спорту эти части клетки восстанавливаются.

Четыре эффективных способа снизить вероятность развития рака
© Sleep Foundation

Сон. При недостаточно качественном и длинном сне у вас выше вероятность столкнуться с раком. Существует связь между циркадными волнами и митохондриями, а также между сном, снижением уровня кортизола и иммунитетом человека.

Общение. Социальная изоляция и одиночество повышают риск возникновения диабета и рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Daily Express
Автор:Валерия Филимонова
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