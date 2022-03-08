Четыре главных преимущества турецкого кофе для здоровья

По словам диетолога Мелисы Караташ, кофе помогает предотвратить появление многих болезней, включая рак. Также турецкий кофе нужно пить именно после завтрака и вместе с гущей. Содержит он и множество антиоксидантов, оказывая антиканцерогенное действие. Какие же есть основные преимущества такого напитка?

Помогает в борьбе с раком. Мелиса Караташ отметила, что научные исследования подтверждают пользу турецкого кофе при онкологических заболеваниях. Кофе помогает уменьшить вероятность развития рака мочевого пузыря, гортани, молочной железы, щёк, крови, поджелудочной, простаты, колоректального, эзофагеального, эндометриального, гепатоцеллюлярного рака.