Четыре главных преимущества турецкого кофе для здоровья

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Четыре главных преимущества турецкого кофе для здоровьяО них рассказывает издание Haber7
В Турции кофе очень популярен. А всё потому, что положительно влияет на здоровье человека. О главных достоинствах этого напитка - в статье.
По словам диетолога Мелисы Караташ, кофе помогает предотвратить появление многих болезней, включая рак. Также турецкий кофе нужно пить именно после завтрака и вместе с гущей. Содержит он и множество антиоксидантов, оказывая антиканцерогенное действие. Какие же есть основные преимущества такого напитка?
- Помогает в борьбе с раком. Мелиса Караташ отметила, что научные исследования подтверждают пользу турецкого кофе при онкологических заболеваниях. Кофе помогает уменьшить вероятность развития рака мочевого пузыря, гортани, молочной железы, щёк, крови, поджелудочной, простаты, колоректального, эзофагеального, эндометриального, гепатоцеллюлярного рака.
- Снижает риск сердечного приступа. Благодаря кофе можно избавиться от кальция, который скапливается в сердечных сосудах. Также этот напиток увеличивает количество «хорошего» холестерина в организме.
- Предотвращает появление диабета второго типа. Благодаря двум-трём чашкам напитка без сахара в день можно снизить вероятность развития сахарного диабета на 25-50 процентов.
- Увеличивает скорость обмена веществ на 10 процентов. Также кофе повышает температуру тела и помогает в сжигании жира.
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Источник: ИноСМИ