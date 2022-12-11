Четыре изменения ногтей, которые должны вас насторожить

Чёрные бороздки на ногтях. Объясняться они могут генетикой, беременностью, приёмом лекарств и не только. Ещё одна возможная причина - паронихия. Среди её симптомов - рост чёрных бороздок в ширину или повреждение из-за них ногтевой пластины.