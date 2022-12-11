Четыре изменения ногтей, которые должны вас насторожить

Четыре изменения ногтей, которые должны вас насторожитьПроверьте своё здоровье
По состоянию ногтей иногда можно судить о проблемах в организме. Вот на что вам нужно обращать внимание.
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Если вы заметили следующие четыре признака, связанных с ногтями, у себя, то, возможно, вам стоит обратиться к врачу.
Чёрные бороздки на ногтях. Объясняться они могут генетикой, беременностью, приёмом лекарств и не только. Ещё одна возможная причина - паронихия. Среди её симптомов - рост чёрных бороздок в ширину или повреждение из-за них ногтевой пластины.
Врастание ногтей. В случае, если в месте врастания припухлость либо покраснение становятся серьёзнее или даже появляется гной, нужно проконсультироваться с врачом.
Аномальное изменение формы ногтей. Например, это может быть пахионихия (при ней ногти очень ломкие и твёрдые) или синдром барабанных палочек.
Хрупкость ногтей и их побеление. Такое случается при онихомикозе.
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