Четыре хронических симптома рака, которые нельзя игнорировать

Чем раньше вы обнаружите симптомы рака, тем лучше. Но если одни признаки могут быть очень специфическими, то другие легко спутать с иными проблемами со здоровьем.

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско назвали четыре симптома рака, которые напоминают симптомы других болезней. Важно к ним отнестись серьёзно в случае, если они становятся хроническими, не проходят дольше двух недель.