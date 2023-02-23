Четыре худшие ошибки в еде при наращивании мышц

Излишнее внимание уделяется белку . Согласно последним рекомендациям, нужно потреблять 1,6 г белка на 1 кг веса в день, а для максимального роста мышц - 2,2 г на 1 кг веса. Если вы постоянно будете получать больше на 300-500 калорий в день из-за белка, то начнёте набирать лишний вес.

Отсутствие перекусов во время тренировок. Сразу до или после тренировки есть не обязательно, но нужно съесть продукты, содержащие белок и углеводы, в течение двух часов до либо после занятий спортом. Это даст гарантию, что в вашем организме будут питательные вещества, когда ваше тело начнёт восстанавливаться.