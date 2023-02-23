Фитнес и здоровье
19:59, 23 февраля 2023
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Четыре худшие ошибки в еде при наращивании мышц

Всё это может свести на нет ваши усилия

Чтобы нарастить мышечную массу, нужно не только ходить в тренажёрный зал. Важную роль в этом случае играет и питание.

Четыре худшие ошибки в еде при наращивании мышц

Фото: Experience Life

При наращивании мышц используется немного другой подход, чем при сжигании жира. И вот какие серьёзные ошибки в питании вы можете совершить, надеясь нарастить мышечную массу.

  1. Ограничение употребления углеводов. Мышцам при их наращивании нужно топливо. Лучшим вариантом такого топлива являются углеводы. Чтобы понять, сколько конкретно углеводов в день вам нужно получать, проконсультируйтесь с диетологом.

  2. Обезвоживание во время тренировки. Из-за этого падает работоспособность и замедляется восстановление.

Четыре худшие ошибки в еде при наращивании мышц

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  1. Излишнее внимание уделяется белку. Согласно последним рекомендациям, нужно потреблять 1,6 г белка на 1 кг веса в день, а для максимального роста мышц - 2,2 г на 1 кг веса. Если вы постоянно будете получать больше на 300-500 калорий в день из-за белка, то начнёте набирать лишний вес.

  2. Отсутствие перекусов во время тренировок. Сразу до или после тренировки есть не обязательно, но нужно съесть продукты, содержащие белок и углеводы, в течение двух часов до либо после занятий спортом. Это даст гарантию, что в вашем организме будут питательные вещества, когда ваше тело начнёт восстанавливаться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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