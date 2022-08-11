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Четыре худших для сердца алкогольных коктейля

Их перечислила эксперт по питанию
С возрастом забота о сердце становится необходимостью. Поэтому так важно знать, какие напитки или продукты могут негативно сказаться на его состоянии. Вот четыре алкогольных коктейля, которых лучше избегать.
Четыре худших для сердца алкогольных коктейля

Специалист в области питания и автор книги «Наконец полный, наконец стройный» (Finally Full, Finally Slim) Лиза Янг рассказала, какие алкогольные коктейли вреднее всего для сердца.

  1. Ром с колой. Вообще любой напиток с газировкой плохо влияет на состояние сердца. Одно из исследований показало, что существует связь между употреблением газированных напитков, развитием сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью. Недавно французские учёные также обнаружили, что люди, которые постоянно пьют простую или диетическую газировку, имеют больше шансов столкнуться с инсультом и другими формами болезней сердца по сравнению с теми, кто отказался от таких напитков.

  2. Пина Колада. В этом коктейле много сахара и насыщенных жиров. Если вы следите за здоровьем сердца, то должны употреблять кокосовые сливки и кокосовое масло в умеренных количествах. Дело в том, что в этих продуктах много насыщенных жиров, которые при регулярном потреблении повышают уровень «плохого» холестерина. Всё это может привести к развитию осложнений, связанных с сердцем.

Четыре худших для сердца алкогольных коктейля

  1. Лонг Айленд Айс Ти (Чай со льдом из Лонг-Айленда). Этот коктейль содержит большое количество сахара и калорий. Всё это вместе со спиртным вредит сердцу.

  2. Замороженный Дайкири. В нём тоже много калорий и сахара. Harvard Health отмечает, что если сахара человек потребляет чересчур много, то у него может возникнуть хроническое воспаление и подняться давление. А это, в свою очередь, негативно влияет на сердце.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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