Четыре худших для сердца алкогольных коктейля

Четыре худших для сердца алкогольных коктейляИх перечислила эксперт по питанию
Специалист в области питания и автор книги «Наконец полный, наконец стройный» (Finally Full, Finally Slim) Лиза Янг рассказала, какие алкогольные коктейли вреднее всего для сердца.
Ром с колой. Вообще любой напиток с газировкой плохо влияет на состояние сердца. Одно из исследований показало, что существует связь между употреблением газированных напитков, развитием сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью. Недавно французские учёные также обнаружили, что люди, которые постоянно пьют простую или диетическую газировку, имеют больше шансов столкнуться с инсультом и другими формами болезней сердца по сравнению с теми, кто отказался от таких напитков.
Пина Колада. В этом коктейле много сахара и насыщенных жиров. Если вы следите за здоровьем сердца, то должны употреблять кокосовые сливки и кокосовое масло в умеренных количествах. Дело в том, что в этих продуктах много насыщенных жиров, которые при регулярном потреблении повышают уровень «плохого» холестерина. Всё это может привести к развитию осложнений, связанных с сердцем.
Лонг Айленд Айс Ти (Чай со льдом из Лонг-Айленда). Этот коктейль содержит большое количество сахара и калорий. Всё это вместе со спиртным вредит сердцу.
Замороженный Дайкири. В нём тоже много калорий и сахара. Harvard Health отмечает, что если сахара человек потребляет чересчур много, то у него может возникнуть хроническое воспаление и подняться давление. А это, в свою очередь, негативно влияет на сердце.
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