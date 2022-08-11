Четыре худших для сердца алкогольных коктейля

Ром с колой . Вообще любой напиток с газировкой плохо влияет на состояние сердца. Одно из исследований показало, что существует связь между употреблением газированных напитков, развитием сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью. Недавно французские учёные также обнаружили, что люди, которые постоянно пьют простую или диетическую газировку, имеют больше шансов столкнуться с инсультом и другими формами болезней сердца по сравнению с теми, кто отказался от таких напитков.

Пина Колада. В этом коктейле много сахара и насыщенных жиров. Если вы следите за здоровьем сердца, то должны употреблять кокосовые сливки и кокосовое масло в умеренных количествах. Дело в том, что в этих продуктах много насыщенных жиров, которые при регулярном потреблении повышают уровень «плохого» холестерина. Всё это может привести к развитию осложнений, связанных с сердцем.