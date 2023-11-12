Четыре лучших утренних привычки долгожителей

Пейте кофе. Никойцы, икарийцы и сардинцы своё утро начинают с чашки чуть подслащённого кофе без сливок. Также научно доказано, что употребление кофе - отличный способ поднять настроение с утра на весь день. Известно, что кофе уменьшает воспаление, помогает при депрессии, содержит антидепрессанты.

Ставьте цели на день. Исследования показывают, что пожилые, которые ставят перед собой чёткую цель или чёткие цели, обычно живут дольше, чем те, кто этого не делает.

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