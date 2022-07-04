Четыре напитка, из-за которых вы быстрее всего набираете вес

Сладкие напитки. Это могут быть и газировки, и сладкий кофе или чай, и сок, и энергетик. Harvard Health отмечает, что подобные напитки могут не только помешать похудению, но и привести к диабету, ожирению, жировой болезни печени, инсульту, инфаркту. Сначала диетологи советуют отказаться как минимум от одного подслащённого напитка в день, а затем ещё больше снизить их количество или заменить чем-то типа воды, несладкого чая, несладкой газировки.