Фитнес и здоровье
19:37, 21 февраля 2023
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Четыре небольших улучшения, которые помогут вам похудеть уже на этой неделе

Так вы точно сбросите вес к лету

Лето уже довольно скоро, а это значит, что настало время приводить себя в форму. Сделать это помогут несколько ежедневных привычек.

Четыре небольших улучшения, которые помогут вам похудеть уже на этой неделе

Фото: Home DNA

Консультант по питанию Лиза Р. Янг объяснила, какие здоровые привычки нужно как можно скорее включить в свой распорядок дня, чтобы успеть похудеть к лету. Есть всего четыре такие вещи.

  1. Готовьте закуски заранее. Это поможет вам быстро и полезно перекусывать в любой момент.

  2. Каждый день выполняйте физические упражнения. Главное - выберите тот вид деятельности, который вам нравится. Это может быть даже обычная прогулка. В день нужно уделять этому 30 минут.

Четыре небольших улучшения, которые помогут вам похудеть уже на этой неделе

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  1. Добавьте микроэлементы в свой рацион. Это белок, углеводы, жиры. Как отмечает WebMD, источники белка, которые особенно полезны для худеющих - это нежирное мясо, морепродукты, яйца, орехи, бобы, семена, обезжиренные молочные продукты.

  2. Чаще готовьте дома. Благодаря этому вы сможете контролировать то, что едите.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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