Четыре небольших улучшения, которые помогут вам похудеть уже на этой неделе

Готовьте закуски заранее . Это поможет вам быстро и полезно перекусывать в любой момент.

Каждый день выполняйте физические упражнения. Главное - выберите тот вид деятельности, который вам нравится. Это может быть даже обычная прогулка. В день нужно уделять этому 30 минут.