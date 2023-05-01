Четыре неизвестных ранее полезных свойств сыра

В ходе научных исследований выяснилось, что сыр оказывает довольно сильное влияние на организм. В частности, он помогает укрепить мышцы и кости (а ещё зубную эмаль), снижает кровяное давление (сыр фета, пармезан, рикотта), защищает сердце, поддерживает в норме работу кишечника (всё потому, что в сыре много пробиотиков, которые ещё и снижают холестерин).

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