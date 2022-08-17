Четыре неожиданных преимущества творога для здоровья

В твороге содержится много белка и мало жира. Поэтому отрицать тот факт, что он полезен для здоровья, точно нельзя. Вот к каким последствиям вам нужно быть готовым, если собираетесь включить его в свой рацион.

Получение организмом белка. В одной чашке 2%-ного творога - примерно 24 г белка. Кроме того, в твороге содержится мало сахара (примерно 9 г), поэтому вы легко можете его есть с мёдом или фруктами. Снижение веса. Научные исследования показывают, что употребление продуктов с высоким содержанием белка помогает похудеть. Это связано с тем, что белок даёт ощущение сытости на долгое время. Также творог - отличная замена сладким десертам.