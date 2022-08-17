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Четыре неожиданных преимущества творога для здоровья

Всё это доказывают исследования
Творог обычно или любят, или ненавидят. Тем не менее этот нежирный продукт может обеспечить несколько преимуществ для организма.
Четыре неожиданных преимущества творога для здоровья

В твороге содержится много белка и мало жира. Поэтому отрицать тот факт, что он полезен для здоровья, точно нельзя. Вот к каким последствиям вам нужно быть готовым, если собираетесь включить его в свой рацион.

  1. Получение организмом белка. В одной чашке 2%-ного творога - примерно 24 г белка. Кроме того, в твороге содержится мало сахара (примерно 9 г), поэтому вы легко можете его есть с мёдом или фруктами.

  2. Снижение веса. Научные исследования показывают, что употребление продуктов с высоким содержанием белка помогает похудеть. Это связано с тем, что белок даёт ощущение сытости на долгое время. Также творог - отличная замена сладким десертам.

Четыре неожиданных преимущества творога для здоровья

  1. Получение заряда кальция. Одна чашка 2%-ного творога может содержать 227 мг кальция, а это примерно 18 % от суточной нормы. Кальций помогает поддерживать здоровье костей, гормональный фон, участвует в профилактике и лечении некоторых болезней.

  2. Потребление небольшого количества жира. Вместе с одной чашкой творога вы получите 24,5 г белка (столько же, сколько в сыре чеддер) и всего 5 г жира (с чеддером - 35 г).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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