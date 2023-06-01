Четыре опасности для здоровья, которые поджидают человека в саду или огороде

В следующий раз, когда решите сходить в сад или в огород, обратите внимание на эти вещи.

Столбняк. Это очень неприятное заболевание, при котором происходит сокращение мышц под воздействием токсина бактерий Clostridium tetani. Многие связывают столбняк с ржавыми гвоздями, но возникнуть он может и из-за растений. Например, розы любят почву с навозом, а в такой почве могут содержаться Clostridium tetani, вызывающие столбняк. Также не забудьте поставить прививку от столбняка.

Бактерии и грибки. В мешочке с компостом может находиться легионелла. Данные бактерии вызывают инфекцию, особенно опасную для пожилых и для тех, у кого ослаблен иммунитет. Инфекция может привести к неприятной и зачастую смертельно пневмонии. Проблемы со здоровьем могут возникнуть и из-за плесени Aspergillus, которая растёт на улице, когда жарко.