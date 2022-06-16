Четыре питьевых привычки, из-за которых у вас повышается давление

Вообще привести давление в норму, если оно у вас повышено, может помочь регулярная физическая активность, правильное питание, отказ от большого количества соли и от курения. Влияют на показатели давления и ежедневные привычки, связанные с напитками. Вот из-за каких привычек у вас давление может повыситься.

Употребление сладких напитков. Доктор медицинских наук Эдибель Кинтеро отмечает, что напитки, содержащие много сахара, вроде соков могут увеличить риск развития диабета и болезней сердца. Также они способствуют повышению артериального давления.