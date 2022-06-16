Четыре питьевых привычки, из-за которых у вас повышается давление

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Четыре питьевых привычки, из-за которых у вас повышается давлениеОбратите на них особое внимание
Нередко с возрастом люди сталкиваются с гипертонией, то есть повышенным давлением. При этом есть самые разные способы его снизить. Например, можно внимательно следить за напитками, которые вы употребляете в течение дня.
Вообще привести давление в норму, если оно у вас повышено, может помочь регулярная физическая активность, правильное питание, отказ от большого количества соли и от курения. Влияют на показатели давления и ежедневные привычки, связанные с напитками. Вот из-за каких привычек у вас давление может повыситься.
- Употребление сладких напитков. Доктор медицинских наук Эдибель Кинтеро отмечает, что напитки, содержащие много сахара, вроде соков могут увеличить риск развития диабета и болезней сердца. Также они способствуют повышению артериального давления.
- Употребление энергетиков. Согласно результатам научных исследований, энергетические напитки при их регулярном употреблении в больших количествах могут вызвать гипертонию. Кроме того, подобные напитки ни в коем случае нельзя сочетать со спиртным.
- Отказ от молока. Учёные утверждают, что если вы станете пить много молока, то вероятность развития гипертонии у вас снизится.
- Употребление кофе в больших количествах. Дело в том, что в состав кофе входит кофеин. Это вещество, как показывают исследования, может на некоторое время значительно повышать давление.
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Источник:Eat This, Not That!
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: