Четыре полезных для костей напитка

Укрепить кости можно при помощи восполнения дефицита питательных веществ. Среди них - и кальций, и магний, и витамины С, D, К, и бор, и фосфор, и калий. Сбалансированное питание даст возможность получать все эти вещества в нужном количестве.

Есть также четыре напитка, которые помогут укрепить кости. Употреблять эти напитки можно даже ежедневно.

Смузи из чернослива. Полезнее всего такой напиток окажется, если вы для приготовления смузи возьмёте целый чернослив вместо сока. Согласно научным исследованиям, если съедать в день по 5-6 черносливов, то это защитит вас от потери костной массы. Также в черносливе содержится калий, фосфор, бор, витамин К.