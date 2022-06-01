Четыре полезных для костей напитка

Сегодня в 19:53
2 мин.
Четыре полезных для костей напиткаОни укрепят кости даже в старости
Считается, что крепкие кости делают тело сильным. Для того чтобы с возрастом ваши кости оставались такими же, можно обратиться к некоторым напиткам.
Укрепить кости можно при помощи восполнения дефицита питательных веществ. Среди них - и кальций, и магний, и витамины С, D, К, и бор, и фосфор, и калий. Сбалансированное питание даст возможность получать все эти вещества в нужном количестве.
Есть также четыре напитка, которые помогут укрепить кости. Употреблять эти напитки можно даже ежедневно.
- Смузи из чернослива. Полезнее всего такой напиток окажется, если вы для приготовления смузи возьмёте целый чернослив вместо сока. Согласно научным исследованиям, если съедать в день по 5-6 черносливов, то это защитит вас от потери костной массы. Также в черносливе содержится калий, фосфор, бор, витамин К.
- Зелёный чай. Отличается такой чай мощным антиоксидантным эффектом. По словам диетологов, компоненты зелёного чая снижают вероятность переломов, так как улучшают минеральную плотность костей и способствуют их росту. Помимо этого, важную роль играет фторид, который входит в состав этого чая. Данное вещество помогает замедлить развитие остеопороза (состояние, при котором кости становятся хрупкими и слабыми).
- Зелёные соки. Это соки, которые приготовлены из листовой зелени: петрушки, кинзы, листовой и обычной капусты, салата ромэн. Такие овощи обеспечат кости растительным кальцием, который нужен для построения костей. Кроме того, в зелёных овощах много витамина С и К.
- Кефир. Эксперты обнаружили, что этот напиток может улучшить минеральную плотность костей. Также всего одна порция кефира содержит белок (9 г), кальций (25 процентов дневной нормы), фосфор (20 процентов дневной нормы), витамин D (12 процентов суточной нормы). Все эти вещества тоже очень полезны для костей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Eat This, Not That!
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: