Четыре полезных для организма вещества, содержащиеся в шоколаде

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Четыре полезных для организма вещества, содержащиеся в шоколадеВ частности, они являются компонентами какао
В целом шоколад - один из самых вкусных и полезных продуктов. Особенно полезным считается какао, находящееся в самом шоколаде и какао-бобах. Подробнее - в статье.
Некоторые считают шоколад просто сладостью, которая лишь позволяет набрать вес. Тем не менее этот продукт обладает положительными для организма свойствами. В частности, он содержит какао. Последнее может похвастаться веществами, благотворно влияющими на организм.
- Полифенолы. Это особый тип антиоксидантов, снижающий объём активных форм кислорода. Последние при избытке способны спровоцировать возникновение морщин, усталости, выпадение волос.
- Протеин. Это белок, который принимает участие в развитии мышц, в производстве гормонов, регулирующих работу организма и наполняющих его энергией. Также он содержится в коже,
- Теобромин. Действует так же, как и кофеин. Он успокаивает, улучшает концентрацию, представляет собой стимулирующее, мочегонное средство, а также бронхолитик.
- Лигнин. Это вещество способно поддерживать нормальную работу кишечника, а также увеличивать число бактерий в нём.
Специалисты также советуют есть ежедневно около 25 граммов шоколада с высоким содержанием какао.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ