Четыре полезных для организма вещества, содержащиеся в шоколаде

Некоторые считают шоколад просто сладостью, которая лишь позволяет набрать вес. Тем не менее этот продукт обладает положительными для организма свойствами. В частности, он содержит какао. Последнее может похвастаться веществами, благотворно влияющими на организм.

Полифенолы. Это особый тип антиоксидантов, снижающий объём активных форм кислорода. Последние при избытке способны спровоцировать возникновение морщин, усталости, выпадение волос.