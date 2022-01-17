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Четыре полезных для организма вещества, содержащиеся в шоколаде

В частности, они являются компонентами какао
В целом шоколад - один из самых вкусных и полезных продуктов. Особенно полезным считается какао, находящееся в самом шоколаде и какао-бобах. Подробнее - в статье.
Четыре полезных для организма вещества, содержащиеся в шоколаде

Некоторые считают шоколад просто сладостью, которая лишь позволяет набрать вес. Тем не менее этот продукт обладает положительными для организма свойствами. В частности, он содержит какао. Последнее может похвастаться веществами, благотворно влияющими на организм.

  1. Полифенолы. Это особый тип антиоксидантов, снижающий объём активных форм кислорода. Последние при избытке способны спровоцировать возникновение морщин, усталости, выпадение волос.
  1. Протеин. Это белок, который принимает участие в развитии мышц, в производстве гормонов, регулирующих работу организма и наполняющих его энергией. Также он содержится в коже,
Четыре полезных для организма вещества, содержащиеся в шоколаде
  1. Теобромин. Действует так же, как и кофеин. Он успокаивает, улучшает концентрацию, представляет собой стимулирующее, мочегонное средство, а также бронхолитик.
  1. Лигнин. Это вещество способно поддерживать нормальную работу кишечника, а также увеличивать число бактерий в нём.

Специалисты также советуют есть ежедневно около 25 граммов шоколада с высоким содержанием какао.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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