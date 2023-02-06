Фитнес и здоровье
10:08, 06 февраля 2023
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Четыре полезных для здоровья свойства чая из гвоздики

Вы обязательно должны его попробовать

Гвоздика считается одной из самых известных пряностей. Она несколько веков использовалась как в кулинарии, так и при лечении болезней. И вот четыре причины добавить её в свой рацион.

Четыре полезных для здоровья свойства чая из гвоздики

Фото: Herzindagi.com

Диетолог Синтия аль-Хадж отмечает, что чаще всего гвоздика применяется при лечении различных респираторных болезней. В том числе простуды, гриппа, боли в горле, бронхита, пневмонии.

Какими же ещё преимуществами для здоровья обладает гвоздика и, соответственно, чай из неё?

  1. Облегчение симптомов астмы. Происходит это за счёт уникальных соединений, которые входят в состав гвоздики. Также она может помочь при спазме, инфекциях дыхательных путей. Благодаря расслаблению мышц гортани и ослаблению воздействия аллергенов на дыхательные пути человеку с астмой становится легче.

  2. Борьба с некоторыми видами рака. Например, с раком молочной железы, пищевода, лёгких. Связано это с тем, что в состав гвоздики входят антиоксиданты и эвгенол.

Четыре полезных для здоровья свойства чая из гвоздики

Ajale

  1. Повышение устойчивости к ковиду. Особенно полезна гвоздика будет на ранних стадиях болезни. Всё дело в том, что в растении содержится несколько мощных флавоноидов, а ещё оно стимулирует работу иммунной системы.

  2. Повышение сопротивляемости организма при ангине и простуде. В итоге вы окажетесь защищены от пневмонии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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