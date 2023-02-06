Четыре полезных для здоровья свойства чая из гвоздики

Четыре полезных для здоровья свойства чая из гвоздикиВы обязательно должны его попробовать
Гвоздика считается одной из самых известных пряностей. Она несколько веков использовалась как в кулинарии, так и при лечении болезней. И вот четыре причины добавить её в свой рацион.
Фото: Herzindagi.com
Диетолог Синтия аль-Хадж отмечает, что чаще всего гвоздика применяется при лечении различных респираторных болезней. В том числе простуды, гриппа, боли в горле, бронхита, пневмонии.
Какими же ещё преимуществами для здоровья обладает гвоздика и, соответственно, чай из неё?
Облегчение симптомов астмы. Происходит это за счёт уникальных соединений, которые входят в состав гвоздики. Также она может помочь при спазме, инфекциях дыхательных путей. Благодаря расслаблению мышц гортани и ослаблению воздействия аллергенов на дыхательные пути человеку с астмой становится легче.
Борьба с некоторыми видами рака. Например, с раком молочной железы, пищевода, лёгких. Связано это с тем, что в состав гвоздики входят антиоксиданты и эвгенол.
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Повышение устойчивости к ковиду. Особенно полезна гвоздика будет на ранних стадиях болезни. Всё дело в том, что в растении содержится несколько мощных флавоноидов, а ещё оно стимулирует работу иммунной системы.
Повышение сопротивляемости организма при ангине и простуде. В итоге вы окажетесь защищены от пневмонии.
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