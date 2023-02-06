Четыре полезных для здоровья свойства чая из гвоздики

Диетолог Синтия аль-Хадж отмечает, что чаще всего гвоздика применяется при лечении различных респираторных болезней. В том числе простуды, гриппа, боли в горле, бронхита, пневмонии.

Какими же ещё преимуществами для здоровья обладает гвоздика и, соответственно, чай из неё?