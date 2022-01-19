Четыре причины, почему нужно регулярно есть авокадо

Их называет издание Health

Авокадо считается одним из самых полезных и вкусных фруктов. Оно содержит примерно 20 разных полезных веществ. Благодаря этому оно благотворно воздействует на организм. Подробнее - в статье.