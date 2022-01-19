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Четыре причины, почему нужно регулярно есть авокадо

Их называет издание Health
Авокадо считается одним из самых полезных и вкусных фруктов. Оно содержит примерно 20 разных полезных веществ. Благодаря этому оно благотворно воздействует на организм. Подробнее - в статье.
Четыре причины, почему нужно регулярно есть авокадо

Как утверждает специалист-нутрициолог, авокадо может похвастаться большим количеством веществ, полезных для организма. Научные исследования подтверждают, что этот фрукт обладает четырьмя свойствами, способствующими поддержанию здоровья.

  1. Помогает похудеть. Это доказывает исследование 2021 года, результаты которого опубликованы в The Journal of Nutrition. По результатам анализа полученных учёными данных оказалось, что у женщин при употреблении авокадо один раз в день уменьшилось количество висцерального жира на животе уменьшилось, а также соотношение подкожного и висцерального жира.
  1. Защищает сердце. Это происходит благодаря мононенасыщенные жиры, которые содержатся в авокадо. Такие жиры позволяют уменьшить количество «плохого» холестерина и увеличить количество «хорошего». Согласно результатам исследования, проведённого учёными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, добавление пол-авокадо в бутерброд улучшает здоровье сердца: сокращает производство соединений, которые приводят к воспалению, улучшает кровоток.
Четыре причины, почему нужно регулярно есть авокадо
  1. Усиливает питательные вещества. Команда учёных из Университета штата Огайо обнаружила, что при употреблении блюд с авокадо (2,5 столовых ложек) люди получают в 13 раз больше бета-каротина, в восемь раз - альфа-каротина. Эти вещества помогают бороться с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также исследование, проведённое в 2021 году, продемонстрировало, что любители авокадо потребляют больше клетчатки, магния, калия, витамина Е, мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров.
  1. Положительно влияет на кишечник. В ходе исследования, проведённого в 2021 году и опубликованного в Journal of Nutrition, оказалось, что при ежедневном добавлении авокадо к одному из приёмов пищи за три месяца улучшается здоровье кишечника, а также жиров в целом из организма выводится больше.

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Источник: ИноСМИ
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