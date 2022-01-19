Четыре причины, почему нужно регулярно есть авокадо

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Четыре причины, почему нужно регулярно есть авокадоИх называет издание Health
Авокадо считается одним из самых полезных и вкусных фруктов. Оно содержит примерно 20 разных полезных веществ. Благодаря этому оно благотворно воздействует на организм. Подробнее - в статье.
Как утверждает специалист-нутрициолог, авокадо может похвастаться большим количеством веществ, полезных для организма. Научные исследования подтверждают, что этот фрукт обладает четырьмя свойствами, способствующими поддержанию здоровья.
- Помогает похудеть. Это доказывает исследование 2021 года, результаты которого опубликованы в The Journal of Nutrition. По результатам анализа полученных учёными данных оказалось, что у женщин при употреблении авокадо один раз в день уменьшилось количество висцерального жира на животе уменьшилось, а также соотношение подкожного и висцерального жира.
- Защищает сердце. Это происходит благодаря мононенасыщенные жиры, которые содержатся в авокадо. Такие жиры позволяют уменьшить количество «плохого» холестерина и увеличить количество «хорошего». Согласно результатам исследования, проведённого учёными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, добавление пол-авокадо в бутерброд улучшает здоровье сердца: сокращает производство соединений, которые приводят к воспалению, улучшает кровоток.
- Усиливает питательные вещества. Команда учёных из Университета штата Огайо обнаружила, что при употреблении блюд с авокадо (2,5 столовых ложек) люди получают в 13 раз больше бета-каротина, в восемь раз - альфа-каротина. Эти вещества помогают бороться с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также исследование, проведённое в 2021 году, продемонстрировало, что любители авокадо потребляют больше клетчатки, магния, калия, витамина Е, мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров.
- Положительно влияет на кишечник. В ходе исследования, проведённого в 2021 году и опубликованного в Journal of Nutrition, оказалось, что при ежедневном добавлении авокадо к одному из приёмов пищи за три месяца улучшается здоровье кишечника, а также жиров в целом из организма выводится больше.
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Источник: ИноСМИ