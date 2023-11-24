Четыре причины, почему вы можете тратить больше денег на распродажах в Чёрную пятницу

Четыре причины, почему вы можете тратить больше денег на распродажах в Чёрную пятницуВсе эти реакции формировались на протяжении тысячелетий
Многие из нас стремятся на распродажах купить всё как можно выгоднее. И связано это с психологией человека.
Итак, вот несколько причин, почему нам так сложно устоять перед покупкой вещей в Чёрную пятницу.
Дефицит. Когда вы поддаётесь призывам вроде «Спешите, срок действия этих предложений истекает в полночь» и пр., то не ругайте себя. Дело в том, что такое поведение очень полезно с точки зрения эволюции. Мы полагаем, что если многие люди хотят что-то приобрести, то и нам это тоже нужно. Также мы считаем, что если какой-то товар - в дефиците или считается раритетом, то он должен вызывать желание его приобрести у многих. Люди - социальные животные. Поэтому когда нам нужно принять какое-то решение, мы полагаемся на мнение группы, а потом уверяем себя, что приняли рациональное решение и что мы лучше остальных людей в своей группе.
«Истощение эго». Это ещё один приём, который используется в розничной торговле. Когда мы заходим в торговый центр с огнями, музыкой, шумом и другими факторами, которые чрезмерно стимулируют наши органы чувств, мы испытываем «истощение эго». В психологии этот термин используется для описания того, что человек не всегда рационально действует, когда находится в стрессе. Слишком сильная стимуляция органов чувств действительно приводит к менее рациональному принятию решений.
Ожидаемое сожаление, неспособность предсказать будущее. Исследования показывают, что люди не очень хорошо предугадывают, что их ждёт. Человек полагается на то, что он чувствует прямо сейчас, чтобы предсказать, что его ждёт потом. Психологи называют это аффективным прогнозированием. И когда мы на распродаже покупаем вещи, которые нам якобы нужны, то мы также придаём меньшее значение всем остальным вещам, которые взяли.
Кроме того, люди являются жертвами такого психологического феномена, как ожидаемое сожаление. Оно представляет собой ситуацию, когда мы думаем о будущем и видим, что сожалеем об упущенной в настоящее время возможности. Также мы ожидаем, что покупка будет иметь социальный эффект, поскольку смотреть на обладателей этой вещи мы будем уже без зависти.
Важность ритуала. Рождество, Хэллоуин и День святого Валентина - это ритуалы, которые помогают людям ощущать общность. Продажа товара при этом воздействует на нашу потребность участвовать в ритуалах, но лишь для получения прибыли, а не для того, чтобы мы почувствовали себя частью группы.