Четыре причины, почему вы можете тратить больше денег на распродажах в Чёрную пятницу

Итак, вот несколько причин, почему нам так сложно устоять перед покупкой вещей в Чёрную пятницу.

Дефицит. Когда вы поддаётесь призывам вроде «Спешите, срок действия этих предложений истекает в полночь» и пр., то не ругайте себя. Дело в том, что такое поведение очень полезно с точки зрения эволюции. Мы полагаем, что если многие люди хотят что-то приобрести, то и нам это тоже нужно. Также мы считаем, что если какой-то товар - в дефиците или считается раритетом, то он должен вызывать желание его приобрести у многих. Люди - социальные животные. Поэтому когда нам нужно принять какое-то решение, мы полагаемся на мнение группы, а потом уверяем себя, что приняли рациональное решение и что мы лучше остальных людей в своей группе.

«Истощение эго». Это ещё один приём, который используется в розничной торговле. Когда мы заходим в торговый центр с огнями, музыкой, шумом и другими факторами, которые чрезмерно стимулируют наши органы чувств, мы испытываем «истощение эго». В психологии этот термин используется для описания того, что человек не всегда рационально действует, когда находится в стрессе. Слишком сильная стимуляция органов чувств действительно приводит к менее рациональному принятию решений.