Четыре причины включить имбирь в свой рацион: лечение простуды и не только

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Четыре причины включить имбирь в свой рацион: лечение простуды и не толькоИздание Yahoo News Japan перечислило полезные свойства этого растения
Из имбиря можно приготовить очень полезный напиток, пишет автор статьи. Кроме того, само это растение обладает множеством свойств, позволяющим улучшить состояние организма в целом. Подробнее - в материале.
Из имбиря в Японии готовят напиток, укрепляющий иммунную систему и защищающий от болезней. Причём сам процесс приготовления не занимает много времени: имбирь можно просто измельчить, а затем всё это выпить. Вообще данный продукт обладает четырьмя важными для организма человека свойствами.
- Дезинфицирующие свойства. У напитков при добавлении к ним имбиря появляется особый вкус. Всё это - благодаря веществу зингерону, которое оказывает антибактериальный эффект.
- Согревающие свойства. За этот ответственен также зингерон. Он помогает улучшить кровообращение, облегчить симптомы простуды, спазмы при менструации.
- Антиоксидантные свойства. За это отвечает шогаол. Данное вещество образуется при нагревании или смешивании с тёплой водой напитка из имбиря.
- Противовоспалительные свойства. Оказывают такое действие шогаол и зингерон. Помогает имбирь и при артрите.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ