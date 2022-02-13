Четыре причины включить имбирь в свой рацион: лечение простуды и не только

Из имбиря в Японии готовят напиток, укрепляющий иммунную систему и защищающий от болезней. Причём сам процесс приготовления не занимает много времени: имбирь можно просто измельчить, а затем всё это выпить. Вообще данный продукт обладает четырьмя важными для организма человека свойствами.

Дезинфицирующие свойства. У напитков при добавлении к ним имбиря появляется особый вкус. Всё это - благодаря веществу зингерону, которое оказывает антибактериальный эффект.