Четыре привычки, из-за которых развивается диабет

Их перечислило издание Al Arabiya

На самом деле многие люди имеют симптомы предиабета. Другими словами, уровень сахара у них оказывается выше нормы, но не настолько, чтобы можно было поставить диагноз «Диабет второго типа». Для того чтобы предиабет не перешёл в болезнь, необходимо избавиться от нескольких вредных привычек. Подробнее - в статье издания Al Arabiya.