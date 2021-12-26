Четыре привычки, из-за которых развивается диабет

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Четыре привычки, из-за которых развивается диабетИх перечислило издание Al Arabiya
На самом деле многие люди имеют симптомы предиабета. Другими словами, уровень сахара у них оказывается выше нормы, но не настолько, чтобы можно было поставить диагноз «Диабет второго типа». Для того чтобы предиабет не перешёл в болезнь, необходимо избавиться от нескольких вредных привычек. Подробнее - в статье издания Al Arabiya.
Согласно результатам научных исследований, для того чтобы предотвратить диабет второго типа, нужно избавиться от ряда привычек. Всего их выделяют эксперты четыре.
- Пропуск приёма пищи. Отказ от завтрака, обеда или ужина вызывает сильные колебания сахара в крови. Связано это с тем, что голод при таком пропуске приёма пищи лишь усиливается, из-за чего контролировать количество съеденной пищи становится сложнее.
- Безалкогольные напитки. Имеются в виду сладкие напитки. Оказывается, они могут содержать до девяти чайных ложек сахара, а белка и клетчатки в них для того, чтобы замедлить усвоение глюкозы, не хватает. Лучше заменить такие напитки газированной водой или же свежевыжатыми соками.
- Частые перекусы. Лучше всего выбирать для этого такие продукты, как фрукты (в том числе яблоки), арахисовое масло, сыр, цельнозерновые крекеры, греческий йогурт, тёмный шоколад, орехи. Они не так сильно повлияют на уровень сахара в крови.
- Сидеть после еды. По словам специалистов, после приёма пищи лучше будет прогуляться. Хватит даже 10 минут.
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Источник: ИноСМИ