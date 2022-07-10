Четыре привычки, которые повысят чувствительность ваших зубов

Вообще зубы могут стать чувствительными по самым разным причинам. Чаще всего это происходит, когда обнажается эмаль на поверхности зуба.

Файзан Захир из Bupa Dental Care отмечает, что одна из главных причин этого - повреждение защитной эмали зуба. Обычно такое случается при износе зубов, если зубы ломаются или если они не запломбированы.

Вне зависимости от причины появления чувствительности есть ещё несколько вредных привычек, которые приводят к ещё большей чувствительности или повышают вероятность испытать болезненные ощущения при употреблении пищи.