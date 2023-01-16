Четыре привычки, связанные с гигиеной, из-за которых вы болеете

Вы не чистите зубы . Помимо зубной щётки, нужно использовать зубную нить. Связано это с тем, что даже при хорошей чистке зубов щёткой есть вероятность, что между зубами останутся частицы пищи. В результате это всё может привести к кариесу и другим заболеваниям полости рта.

Вы слишком часто моете лицо. Важно не умывать лицо чаще, чем два-три раза в день. Если вы станете мыть лицо с очищающим средством слишком часто, то можете лишить кожу веществ, которые естественным образом она выделяет. Иногда это может вызвать такие же проблемы, как недостаточное умывание, и ухудшить состояние прыщей.