Четыре признака, что у вас избыточный вес

Четыре признака, что у вас избыточный весИх назвал врач
Доктор Гектор Перес, хирург из Bariatric Journal, говорит, что одним из самых простых способов узнать, есть ли у вас лишний вес, является расчёт ИМТ, или индекса массы тела. Кроме того, избыточный вес всё же отличается от ожирения. Разница между ними состоит в том, что при ожирении вес настолько большой, что это может навредить здоровью. Из-за ожирения повышается вероятность развития таких болезней, как инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, диабет.
Первый способ понять, есть ли у вас лишний вес, - определить индекс массы тела. Если он у вас находится на уровне 25–29,9, то это избыточный вес, а если на уровне 30 и более, то это ожирение.
Вторым признаком избыточного веса считается частая боль в суставах. Медик отмечает, что это происходит из-за того, что на суставы оказывается при лишнем весе слишком сильная нагрузка.
Третий сигнал наличия лишних килограммов - храп или трудности с дыханием. Дело в том, что жир, который образуется вокруг шеи, может сузить дыхательные пути и нарушить дыхание.
Наконец, на избыточный вес указывает постоянная усталость. Если даже от самых простых дел вы устаёте очень быстро, то это может говорить о слишком большом весе.
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