Четыре признака, что у вас избыточный вес

Доктор Гектор Перес, хирург из Bariatric Journal, говорит, что одним из самых простых способов узнать, есть ли у вас лишний вес, является расчёт ИМТ, или индекса массы тела. Кроме того, избыточный вес всё же отличается от ожирения. Разница между ними состоит в том, что при ожирении вес настолько большой, что это может навредить здоровью. Из-за ожирения повышается вероятность развития таких болезней, как инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, диабет.

Первый способ понять, есть ли у вас лишний вес, - определить индекс массы тела. Если он у вас находится на уровне 25–29,9, то это избыточный вес, а если на уровне 30 и более, то это ожирение.

Вторым признаком избыточного веса считается частая боль в суставах. Медик отмечает, что это происходит из-за того, что на суставы оказывается при лишнем весе слишком сильная нагрузка.