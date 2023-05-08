Четыре признака, что у вас может развиться рак кишечника

По словам экспертов, пациенты с высоким риском развития рака кишечника между тремя месяцами и двумя годами до постановки диагноза столкнутся с четырьмя симптомами. Это диарея, боль в животе, ректальное кровотечение, железодефицитная анемия.

Причём если у человека есть хотя бы один из перечисленных выше признаков, то это почти удваивает вероятность столкнуться с раком кишечника. При наличии двух симптомов риск повышается более чем в 3,5 раза, при наличии трёх и более - более чем в 6,5 раз.

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