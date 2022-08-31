Четыре признака, что у вас не всё в порядке с кишечником

Трудности со стулом или жидкий стул. Это самый яркий признак, указывающий на нарушение баланса бактерий в кишечнике. Для того чтобы всё было в норме, нужно стараться употреблять разнообразную пищу. Также будет полезно обратиться с этой проблемой к врачу.