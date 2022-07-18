Четыре признака, что у вас рак лёгких

Врач Томи Митчелл отмечает, что есть несколько ярких симптомов, которые говорят о наличии у человека рака лёгких. При этом несмотря на то что это заболевание часто развивается у курильщиков, даже некурящие люди могут быть подвержены ему. Согласно статистике, каждый пятый человек, у которого диагностируют эту болезнь, никогда не курил.

Постоянный кашель. Если вы замечаете у себя кашель, который не проходит и со временем становится только сильнее, то это яркий признак рака лёгких. При кашле, который не исчезает больше двух недель, нужно обратиться к врачу. Одышка либо затруднённое дыхание. Связано это с тем, что раковые опухоли могут становиться очень большими и мешать прохождению потока воздуха в лёгкие. Также из-за рака вокруг лёгких может накапливаться жидкость, а это тоже затрудняет дыхание. Если вы регулярно замечаете у себя одышку, лучше обратитесь к специалисту.