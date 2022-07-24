Четыре признака, что у вас слишком жидкая кровь

Частые синяки . При излишне жидкой крови синяки у вас могут возникать чаще, чем раньше, или же даже лёгкая травма может приводить к образованию синяка.

Частые и обильные кровотечения. Если даже при незначительных травмах кровотечение не удаётся остановить довольно долго, это может говорить о слишком жидкой крови, утверждают специалисты из Национального института здравоохранения. Также вы можете заметить, что у вас стали часто кровоточить дёсны, нередко идёт кровь из носа, начались обильные менструации или появилась кровь в моче или стуле.