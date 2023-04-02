Четыре продукта, которые нельзя хранить в холодильнике

Четыре продукта, которые нельзя хранить в холодильникеИ вот чем это опасно
Зачастую продукты, которые мы покупаем, хранятся холодильнике. Но на самом деле класть туда можно далеко не всё.
Фото: The Bend Magazine
Если вы положите эти четыре продукта в холодильник, то после этого они могут навредить вашему здоровью.
Хлеб. Хранение его в холодильнике вовсе не продлит срок годности. Можно вместо этого просто завернуть хлеб в пакет и поместить его в тёмное прохладное место.
Мёд. Из-за нахождения в холодильнике у мёда ухудшается вкус. А ещё это ускоряет выделение вредных веществ.
Бананы. При хранении в холодильнике они быстрее испортятся.
Помидоры. Если их положить в холодильник, то они ещё быстрее станут гнить и трескаться. И это сделает их опасными для здоровья.
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