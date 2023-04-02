Фитнес и здоровье
19:56, 02 апреля 2023
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Четыре продукта, которые нельзя хранить в холодильнике

И вот чем это опасно

Зачастую продукты, которые мы покупаем, хранятся холодильнике. Но на самом деле класть туда можно далеко не всё.

Четыре продукта, которые нельзя хранить в холодильнике

Фото: The Bend Magazine

Если вы положите эти четыре продукта в холодильник, то после этого они могут навредить вашему здоровью.

  1. Хлеб. Хранение его в холодильнике вовсе не продлит срок годности. Можно вместо этого просто завернуть хлеб в пакет и поместить его в тёмное прохладное место.

  2. Мёд. Из-за нахождения в холодильнике у мёда ухудшается вкус. А ещё это ускоряет выделение вредных веществ.

Четыре продукта, которые нельзя хранить в холодильнике

Flickr

  1. Бананы. При хранении в холодильнике они быстрее испортятся.

  2. Помидоры. Если их положить в холодильник, то они ещё быстрее станут гнить и трескаться. И это сделает их опасными для здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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