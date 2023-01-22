Четыре продукта, которые нужно есть хотя бы раз в неделю для поддержания здоровья всего организма

Четыре продукта, которые нужно есть хотя бы раз в неделю для поддержания здоровья всего организмаВсегда держите их у себя дома
На наше здоровье сильно влияет питание. В частности, то, какие конкретно продукты мы едим и в каком виде. Вот что вам стоит попробовать, если вы хотите в целом укрепить своё здоровье.
Фото: Peninsula Health
Некоторые продукты лучше остальных помогают поддерживать здоровье в норме. Вот их список.
Орехи. Из них вы можете получить клетчатку, минералы, незаменимые жирные кислоты. Клетчатка помогает дольше оставаться сытым, жирные кислоты предотвращают развитие проблем с сердцем, а минералы способствуют правильной работе организма.
Шпинат. В нём мало килокалорий, но при этом он богат витаминами, минералами, различными полезными веществами.
Авокадо. В их состав входит множество полезных жиров. Если добавлять авокадо в салат или просто употреблять его в сыром виде, то можно снизить уровень холестерина в крови.
Горький шоколад. В нём присутствуют флавонолы, которые способны защитить от воздействия ультрафиолета. Кроме того, тёмный шоколад снижает давление и улучшает кровообращение.
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