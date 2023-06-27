Четыре продукта, которые помогут контролировать холестерин: рекомендации эксперта по питанию

Как отмечает специалист в области питания Лиза Марли, существуют продукты, которые помогут удерживать в норме холестерин, а также увлажнят организм. Таких продуктов четыре.

Арбуз. В нём содержится 92% воды, и в день нужно стремиться съедать 160 г арбуза в день. Кроме того, в состав этого продукта входит антиоксидант ликопин, связанный с более низкими показателями общего и «плохого» холестерина.

Огурец. Это ещё один «увлажняющий» продукт, состоящий на 95% из воды. Также в нём есть растворимая клетчатка, которая снижает уровень холестерина.