Четыре продукта, которые помогут контролировать холестерин: рекомендации эксперта по питанию

Четыре продукта, которые помогут контролировать холестерин: рекомендации эксперта по питаниюДобавьте их в свой рацион
Высокий уровень холестерина - предвестник различных серьёзных проблем со здоровьем. В том числе болезней сердца, инсульта и т.п. Чтобы избежать всего этого, можно летом есть определённые продукты.
Как отмечает специалист в области питания Лиза Марли, существуют продукты, которые помогут удерживать в норме холестерин, а также увлажнят организм. Таких продуктов четыре.
Арбуз. В нём содержится 92% воды, и в день нужно стремиться съедать 160 г арбуза в день. Кроме того, в состав этого продукта входит антиоксидант ликопин, связанный с более низкими показателями общего и «плохого» холестерина.
Огурец. Это ещё один «увлажняющий» продукт, состоящий на 95% из воды. Также в нём есть растворимая клетчатка, которая снижает уровень холестерина.
Сладкий красный перец. Он считается хорошим источником растворимой клетчатки. Известно, что эта клетчатка помогает снизить уровень холестерина. Для максимальной пользы лучше всего съедать один красный перец в день.
Соевый йогурт. Он богат водой, в нём мало насыщенных жиров. Всё это положительно сказывается на уровне холестерина.
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