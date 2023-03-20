Четыре продукта, которые приводят к бесплодию

Четыре продукта, которые приводят к бесплодиюБудьте осторожны
Многочисленные исследования показывают, что определённые продукты могут вызвать бесплодие и у мужчин, и у женщин. Постарайтесь есть такую пищу как можно реже.
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Помешать завести детей могут многие факторы. В том числе продукты, которые вы едите каждый день. Вот чего вам нужно избегать, если вы опасаетесь бесплодия.
Красное и переработанное мясо. Научные исследования демонстрируют, что из-за употребления говядины, колбасы, хот-догов может возникнуть бесплодие. Связано это с тем, что в состав переработанного и красного мяса входит множество жиров, вызывающих нарушения работы половых органов.
Выпечка. Это торты и пирожные, особенно если в них есть маргарин или они жареные. Согласно медицинским исследованиям, женщины, которые любят выпечку с углеводами, на 73% выше вероятность бесплодия и овуляции.
Напитки с сахаром. При употреблении не менее семи таких напитков в неделю, как выяснили учёные, уровень фертильности и женщин и мужчин сильно снижается. Также исследование, проведённое департаментом эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Бостонского университета, продемонстрировало, что при частом употреблении сладких напитков общее количество оплодотворённых и зрелых яйцеклеток уменьшается.
Молочные продукты. Но только некоторые. Это касается жирных продуктов. Известно также, что мужчина будет употреблять много молока и сыра, то у него может снизиться качество спермы.
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