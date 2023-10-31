Четыре простых способа перестать «накручивать» себя

Вот четыре способа, как можно справиться с излишней «катастрофизацией» происходящего.

Постарайтесь отгородиться от забот. В этом помогут такие занятия, как прогулки на природе, спорт, встречи с друзьями.

Найдите время для решения своих проблем. Отведите в течение дня себе короткое время на беспокойство. Это поможет вам отпустить тревожные мысли, так как вы будете знать, что сможете к ним вернуться позже.

Изучите доказательства своих опасений. Вспомните о подготовке к экзамену, о первых дняхна работе, которые не были мучительными, почитайте статистику безопасности перелётов.

Попробуйте подход «ну и что?» Скажите себе, что даже если первый день на новой работе станет кошмаров, вы всё равно справитесь в этим, что вы сможете пересдать экзамен, что люди даже после авиакатастроф выживают.

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